Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'in değeri belli oldu Elektrikli araç üreticisi Tesla, Bitcoin varlıklarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2021'de Bitcoin'in değerindeki değişiklikten dolayı 101 milyon dolar 'değer düşüklüğü zararı' kaydetti. 1 | 6

Şirketin yıllık olarak SEC’e yaptığı bildirimde kripto varlıklarına yönelik bilgiler de yer aldı. 2 | 6

Açıklamada, belirli dönemdeki Bitcoin satışlarından 128 milyon dolarlık kazanç sağlandığı ve yaklaşık 101 milyon dolarlık değer düşüklüğü zararı kaydedildiği belirtildi. 3 | 6