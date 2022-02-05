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Test zorunluluğu kalktı, Bulgarlar Edirne’ye akın etti

Bulgaristan'ın PCR testini geçişte isteme zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgarlar Edirne’ye akın etti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan COVID-19 vakaları nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye almıştı.  

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Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne’ye akını kesmişti.

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Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne’ye gelmeye başladı.

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