Test zorunluluğu kalktı, Bulgarlar Edirne’ye akın etti
Bulgaristan'ın PCR testini geçişte isteme zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgarlar Edirne’ye akın etti.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan COVID-19 vakaları nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye almıştı.
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Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne’ye akını kesmişti.
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Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne’ye gelmeye başladı.
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