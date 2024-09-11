THY'nin uzun süreli Boeing 777 uçuş bilet fiyatları rekora koşuyor! Hayatın her alanında olduğu gibi, her gün üst üste gelen zamlardan döviz kurlarındaki dalgalanmalara, pek çok değişken uçak bilet fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Fakat bu artışta günün lideri, fiyatıyla rekora koşan, Türk Hava Yolları'nın bir yurt dışı rotasının Business Class biletleri...

Hava yolu şirketi hangisi olursa olsun, Business Class uçak biletlerinin fiyatlarının diğerlerine göre daima daha pahalı olduğu bilinir. Fakat konu 13 saat ve üzerindeki uçuşlar olunca, bilet fiyati sadece sınıfından dolayı değil, döviz kurunun durumundan alındığı tarihe pek çok unsurdan etkileniyor. 1 | 4

Kur, zam ve yoğun talep derken, THY'nin en pahalı uçuşları daima uzun süren ve geniş gövdeli Boeing 777 uçaklarla yapılan seferler oluyor. 2 | 4

Sıra, günün en pahalı uçak biletini, gidiş-dönüş fiyatı 368 bin liraya kadar çıkarak bir rekora imza atan uçuşu size açıklamaya geldi... 3 | 4