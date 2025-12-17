TikTok’ta canlı alışveriş patlaması

Çin’de canlı sosyal ticaret 2025’te yaklaşık 540 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu rakamın 2027’de 700 milyar dolara çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre ABD de benzer bir potansiyele sahip. Ancak Amazon, eBay ve Whatnot gibi rakipler pazarı kızıştırıyor.