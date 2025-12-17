TikTok’ta canlı alışveriş patlaması
TikTok’un canlı alışveriş modeli, Kim Kardashian gibi küresel yıldızlardan küçük işletmelere kadar geniş bir yelpazede ABD’de hızla yayılıyor. Eğlenceyle satışı birleştiren bu format, e-ticarette yeni bir gelir kapısı olarak öne çıkıyor.
Kim Kardashian, TikTok’ta ilk canlı alışveriş yayınıyla pijama, terlik ve eşofman satışı yaparak ABD’de canlı ticaretin sembolik yüzlerinden biri oldu. Skims markası için düzenlenen yayın, infomercial ile talk show karışımı bir format sundu.
Yayın sırasında yaklaşık 30 bin kişi aynı anda izledi; ekranda sipariş bildirimleri arka arkaya belirdi. Bu performans, canlı alışverişin ABD’de de potansiyel taşıdığını gösterdi.
Canlı alışveriş, Çin’de yıllardır e-ticaretin temel unsurlarından biri. Ancak ABD’de Amazon, YouTube ve Meta’nın denemelerine rağmen uzun süre yaygınlaşamadı.
TikTok, Çin’deki Douyin deneyimini ABD pazarına uyarlamaya çalışarak bu tabloyu değiştirmeye başladı. Küçük işletmeler TikTok Live’ı satış stratejilerinin merkezine koyuyor.
Bazı satıcılar tam zamanlı canlı yayın sunucuları işe alıyor, hatta Çinli ajanslardan danışmanlık alıyor. Yayınlar giderek daha profesyonel prodüksiyonlara dönüşüyor.
TikTok, canlı alışveriş rakamlarını açıklamasa da 2027’ye kadar küresel ölçekte 77 milyar dolarlık gelir hedefliyor. Black Friday ve Cyber Monday döneminde canlı yayın yapan markaların satışları yüzde 84 arttı.
Buna karşın model riskler de barındırıyor. ABD’li tüketiciler alışverişte yorum okumaya ve fiyat karşılaştırmaya alışkın; anlık satın alma henüz yaygın bir refleks değil.
Canlı alışveriş daha çok “istek” odaklı ürünlerde etkili oluyor. Bu nedenle yayıncıların eğlendirici ve dikkat çekici olması kritik önem taşıyor.
Influencer ajansları canlı ticaretin henüz başlangıç aşamasında olduğu görüşünde. Canlı yayınlar, içerik üreticileriyle takipçiler arasında daha güçlü bir bağ kuruyor.
TikTok, ABD’de nüfusun yaklaşık yarısı tarafından kullanılıyor. Alışveriş tarafındaki başarı, reklam gelirine ek güçlü bir gelir kanalı yaratabilir.
TikTok Shop, 2023’te ABD’de başlatıldı ve olası yasak risklerine rağmen büyümeye devam etti. Şirket, 2024’te odağını tamamen ABD pazarına çevirdi.
Çin’de canlı sosyal ticaret 2025’te yaklaşık 540 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu rakamın 2027’de 700 milyar dolara çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre ABD de benzer bir potansiyele sahip. Ancak Amazon, eBay ve Whatnot gibi rakipler pazarı kızıştırıyor.
Büyük markalar kadar küçük işletmeler de bu alanda başarılı. Pennsylvania merkezli Taylor Chip Cookie, TikTok Live sayesinde uygulama gelirlerinin yüzde 80’ini elde ediyor.
Ortalama 200 izleyiciyle saatte 200-2000 dolar satış yapılabiliyor. Bu, fiziksel mağazaların günlük cirosuna eşdeğer. Şirket, bu başarı sonrası tam zamanlı sunucu işe aldı ve yayın süresini artırmayı planlıyor.
New York merkezli ikinci el lüks butik 17th Street, TikTok Live üzerinden 20 bin dolarlık Hermès Birkin çantası sattı.
Mavwicks Fragrances adlı küçük bir koku markası ise TikTok Shop sayesinde satışlarını bir yılda 400 bin dolardan 32 milyon dolara çıkardı. Markalar satış kadar şova da odaklanıyor. Canlı yayınlarda eğlenceli konseptler ve sıra dışı içerikler izleyiciyi ekranda tutuyor.
QVC gibi geleneksel infomercial devleri de TikTok’ta 24 saat canlı alışveriş yayınlarına başladı. Uzmanlara göre ABD’de canlı ticaret yeni bir dönemin eşiğinde.