TIME, 2025’in en etkili 100 ismini açıkladı: Liste iş dünyası liderleri ile rekor kırdı
Time Dergisi 2025 yılının en etkileyici 100 ismini açıkladı. Sanatçılardan sunuculara, politikacılardan CEO'lara kadar pek çok isim listede yer aldı. 16 kurumsal CEO’nun yer aldığı liste bu rakam ile rekor kırarken, küresel belirsizliklerin ortasında yükselen iş dünyası sınıfı dikkat çekti.
TIME, 2025’in en etkili 100 ismini açıkladı.
32 ülkeden liderler, CEO’lar, aktivistler ve sporcular bu yılki listeye damgasını vurdu. Rekor sayıda 16 kurumsal CEO’nun yer aldığı listede, küresel belirsizliklerin ortasında ortaya çıkan iş dünyası sınıfı dikkat çekiyor.
Bu yılki 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesi, oyuncu Demi Moore, şampiyon tenisçi Serena Williams, pop şarkıcısı Ed Sheeran, rapçi Snoop Dogg ve Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis'in yer aldığı beş farklı kapakla duyuruldu.
Listedeki en genç isim 22 yaşında
Listede 22 yaşındaki Fransız yüzücü Léon Marchand en genç isim olarak öne çıkarken, en yaşlı isim 84 yaşındaki Nobel ödüllü Bangladeşli lider Muhammed Yunus oldu.
İşte liderlerden, sporculara, sanatçılardan iş adamlarına kadar 2025'in en etkileyici isimleri...
Siyasilerden 22 liderin seçildiği listede dikkat çeken isimlerden bazıları şöyle:
-İngiltere Başbakanı Keir Starmer,
-Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum,
-Nobel barış ödüllü Bangladeş’li lider Muhammed Yunus,
-Almanya'da başbakan olması beklenen Friedrich Merz,
-Suriye'de devrik rejim sonrası ülkenin başına geçen Ahmed el- Şara,