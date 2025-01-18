TL mevduat faizinde son durum! Oranlarda değişiklik sürüyor: 500 bin TL'nin getirisi belli oldu...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirme kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında değişikliğe yol açtı. Bu gelişmenin ardından, TL vadeli mevduat hesabındaki getiriler de güncellenmiş oldu. İşte Banka banka TL mevduat hesapları için güncel faiz oranlarını ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisini!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmesi, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yeniden düzenlemesine neden oldu. Bu düzenleme, özellikle yüksek birikimi olan vatandaşlar için vadeli hesap getirilerini yeniden gündeme taşıdı.
500 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadeli hesapta ne kadar kazanç sağlayacağı, bankaların güncel faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor. İşte öne çıkan bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 15.386,3 TL
Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL
EN PARA
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 15.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL