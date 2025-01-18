TL mevduat faizinde son durum! Oranlarda değişiklik sürüyor: 500 bin TL'nin getirisi belli oldu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmesi, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yeniden düzenlemesine neden oldu. Bu düzenleme, özellikle yüksek birikimi olan vatandaşlar için vadeli hesap getirilerini yeniden gündeme taşıdı.

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