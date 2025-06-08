TL mevduatta kazanç dönemi! Faizler yüzde 53'e dayandı: işte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Merkez Bankası’nın 19 Haziran’da gerçekleştireceği kritik toplantı öncesi gözler mevduat faizlerine çevrildi. TCMB son toplantıda sıkılaşmanın devam edeceği sinyalini verirken, mevduat faizleri kazandırmaya devam ediyor. Bankalar “hoş geldin” faizleri ile yatırımcılara cazip teklifler sunarken mevduat faizleri yüzde 53'ü gördü. Bu oranla birlikte 1 milyon liranın aylık getirisi bazı bankalarda 37 bin lirayı aştı. İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi...
Alternatif Bank
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 37.241,32 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 1.037.241,32 TL
DenizBank (Kaptan Hesap)
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 39.486,92 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 1.039.486,92 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 33.563,88 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 1.033.563,88 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 33.563,88 TL
Toplam Tutar (Vade Sonu): 1.033.563,88 TL