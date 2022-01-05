Togg, ABD’de vitrine çıktı
Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de vitrine çıktı. Fuarda ‘Transition Concept Smart Device’ adı verilen konsept otomobil de tanıltıldı.
Türkiye’nin otomobili TOGG'un Sedan modeli, Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronics Show) tanıtıldı. Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility® kavramı ile ‘Veri Bazlı İş Modelleri’ ‘Yeni Mobilite Servisleri’, ‘Akıllı Yaşam’ ve ‘Akıllı Şarj’ gibi teknolojik çözümlerini paylaşan TOGG, geleceğe bakışını vurgulayan ‘Transition Concept Smart Device’ adını verdiği konsept otomobilin özelliklerini dünya kamuoyu ile paylaştı.
Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), markanın geleceğe bakışını vurgulayan ‘Transition Concept Smart Device’ adlı konsept otomobilini tanıttı.
Togg CEO’su Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, “Doğu ile Batı’nın, akıl ve duygunun buluştuğu bir coğrafyada kurulmuş, mobilite alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak, mobilite çözümleri üretiyoruz” dedi.
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, “Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’teyiz” dedi. Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, “Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk” diye konuştu.