TOGG, Amerika'ya doğru yola çıktı Türkiye'nin otomobil markası TOGG, ABD'de Tüketici Elektroniği Fuarı'na (Consumer Technology Association-CES 2022) katılmak üzere yola çıktı.

Turkish Cargo, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) lojistik çözüm ortağı oldu. 1 | 11

TOGG, ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo'nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktı. TOGG'un paletli ağırlığının 3 ton olduğu bildirildi. 2 | 11

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan TOGG'un dünya lansmanına yaptığımız katkı, Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı. 3 | 11