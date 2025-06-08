TOKİ 41 ilde arsa satışına başlıyor: İşte ödeme koşulları ve tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), toprak sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sunuyor. Türkiye genelinde 41 ilde toplam 310 arsa, açık artırmaya çıkıyor. Cazip ödeme koşulları ve fiyatları ile de dikkat çeken arsalar için satış tarihleri de belli oldu. İşte TOKİ arsa satışına ilişkin tüm detaylar ve arsaların satışa çıktığı iller...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsaları satışa çıkarıyor.
TOKİ arsa satışı ne zaman?
TOKİ bu kapsamda tam 310 arsa satışı gerçekleştirecek. Açık artırma yöntemiyle sahiplerini bulacak arsaların satışı ise 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
TOKİ arsa satışı ödeme detayları
Kendi toprağına sahip olmayak isteyenler, yatırım için düşünenler yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile arsaları alabilecek.
Ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade ödeme yapabilecekler.
Ayrıca peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Arsalar hangi illerde?
Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki 310 arsanın satışa çıkacağı iller ise şöyle: