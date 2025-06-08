Ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade ödeme yapabilecekler.

Kendi toprağına sahip olmayak isteyenler, yatırım için düşünenler yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile arsaları alabilecek.

Arsalar hangi illerde?

Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki 310 arsanın satışa çıkacağı iller ise şöyle: