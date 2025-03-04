TOKİ başvuruları başladı! 0.99 faizli kredi ve 120 aya kadar vade seçeneği... Şartlar belli oldu
TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesinde ihale süreci tamamlandı. Ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca kişinin beklediği projede geri sayım başlarken ödeme planı ve şartlar da belli oldu. E-devlet'ten de yapılacak başvurularda vatandaşlara peşinatsız ödeme, azalan taksit seçenekleri ve düşük faiz imkanı sunulacak. İşte TOKİ başvurusu için merak edilen tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar için 250 bin konutluk TOKİ projesinde ihale sürecinin tamamlandığını duyururken, resmi başvuru tarihinin de bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
TOKİ ödeme seçenekleri belli oldu
Bakanlık ve Emlak Konut tarafından açıklanan yeni ödeme planları kapsamında, vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulacak.
Peşinatsız Azalan Taksit Modeli:Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı
0.99 faiz oranıyla 60 ay vade
Her ay taksit miktarı azalan ödeme planı
İlk Yıl Ödemesiz Model:İlk yıl taksitleri Emlak Konut tarafından ödenecek
1.29 faiz oranı ile 60 ay vadeli ödeme planı
Leasing Destekli Model:120 aya kadar esnek ödeme seçeneği
Emlak Katılım Bankası finansman desteği
Peşinatsız ya da tercihe göre belirlenen peşinatla ev sahibi olma imkanı
81 ili kapsayacak proje kapsamında 4500 konut satışa çıkarılacak.