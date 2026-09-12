TOKİ kiralık sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL’den başlayan konutlar için şartlar belli oldu

İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modelinin ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut kiraya verilecek.