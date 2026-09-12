TOKİ kiralık sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL’den başlayan konutlar için şartlar belli oldu
İstanbul’da dar gelirli vatandaşlara yönelik kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. İlk etapta 1071 konut aylık 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla 3 yıllığına kiralanacak. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.
İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modelinin ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut kiraya verilecek.
Projenin ilk etabında ise şartları sağlayan vatandaşlara 1071 konut tahsis edilecek. Konutların tesliminin ekim ayında yapılması planlanıyor.
Kiralık sosyal konut başvurusu ne zaman?
İstanbul kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 25 Eylül’de sona erecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetinden gerçekleştirilecek.
Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra başvurularının kabul edilip edilmediğini yine e-Devlet'teki aynı TOKİ hizmetinden takip edebilecek.
Kiralar 10 bin TL’den başlayacak
Projede kira bedelleri aylık 10 bin TL’den başlayacak. Konutların bölgedeki rayiç bedellerin altında fiyatlarla kiralanacağı belirtildi. İlk etapta hak sahiplerine tahsis edilecek konutlarda kiralama süresi 3 yıl olacak.
1071 kiralık konut hangi ilçelerde olacak?
İlk etapta kiralanacak 1071 konut İstanbul’da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360 konut; Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291 konut; Arnavutköy’de ise 90 konut kiraya verilecek.
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeye bağlı kalmadan proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvurabilecek. İstanbul dışında ikamet edenler ise projeye başvuramayacak.
Kiralık sosyal konuta kimler başvurabilecek?
Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak gerekiyor.
Ayrıca başvuru sahibinin en az 1 yıldır kesintisiz olarak İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi şartı aranacak.
Aylık ortalama hanehalkı net gelirinin ise 100 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.
Üzerine kayıtlı konutu bulunanlar başvuramayacak
Başvuru sahiplerinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamış olanların da başvuruları kabul edilmeyecek.
Ayrıca son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmaz satın alan veya satanlar projeden yararlanamayacak.
Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da kiralık sosyal konut projesine başvuramayacak.
Genç evli çiftlere hangi konutlar verilecek?
Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunacak.
Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut tahsis edilecek. İki veya daha fazla çocuklu aileler ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konutlardan yararlanabilecek.
Kiralara ilk 12 ay zam yapılmayacak
Projede dikkat çeken bir diğer ayrıntı kira artışlarıyla ilgili.
Konutların kira bedeli, idarenin teslim için bildirdiği tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kiralara TÜFE oranında artış yapılacak.
Kira ödemeleri ise konutun teslim edildiği ayı takip eden ayın 20’sinde başlayacak.
İlk konutlar ekimde teslim edilecek
İlk etapta kiraya verilecek 1071 konutun tesliminin Ekim 2026’da yapılması planlanıyor.
Buna göre İstanbul kiralık sosyal konut projesinde başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar için öne çıkan tarihler 14-25 Eylül başvuru dönemi ve ekim ayındaki ilk teslimler olacak.
Aylık 10 bin TL’den başlayan kiralar ilk 12 ay artırılmayacak; sonrasında ise belirlenen dönemde TÜFE oranında artış uygulanacak.