Toprak sahibi olmak isteyen için büyük fırsat: TOKİ 46 ilde arsa satışına başlıyor

Hem birikimini değerlendirmek isteyen hem de ev almaya gücü yetmeyenler için büyük yatırım fırsatı sunan arsalar konumlarına, toprak verimliliğine ve çevredeki imkanlara göre giderek kıymetleniyor. 1 | 6

Toprak sahibi olmak isteyenler için de cazip fiyatları ve taksit seçenekleri ile farklı avantajlar sunan TOKİ arsa satışları 9-10 Ocak 2025'te başlıyor. 2 | 6

Arsalar, konuttan ticarete turizmden, tarım ve hayvancılığa kadar pek çok farklı kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyor. Bunlarlar beraber plansız arsalar da listede yer alıyor. 3 | 6