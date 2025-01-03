Toprak sahibi olmak isteyen için büyük fırsat: TOKİ 46 ilde arsa satışına başlıyor
Toprak sahibi olmak isteyen ya da ileriye dönük yatırım arayanlar için büyük fırsat TOKİ'den geldi. TOKİ tam 46 ilde 563 arsanın açık artırma ile satılacağını duyurdu. İşte TOKİ arsa satışı ne zaman, nerede sorularına ilişkin tüm detaylar...
Hem birikimini değerlendirmek isteyen hem de ev almaya gücü yetmeyenler için büyük yatırım fırsatı sunan arsalar konumlarına, toprak verimliliğine ve çevredeki imkanlara göre giderek kıymetleniyor.
Toprak sahibi olmak isteyenler için de cazip fiyatları ve taksit seçenekleri ile farklı avantajlar sunan TOKİ arsa satışları 9-10 Ocak 2025'te başlıyor.
Arsalar, konuttan ticarete turizmden, tarım ve hayvancılığa kadar pek çok farklı kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyor. Bunlarlar beraber plansız arsalar da listede yer alıyor.
TOKİ'nin satışa çıkacağı arsalar ise şu illerde;
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.