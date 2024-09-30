Trafik sigortası değişiyor... İşte yeni uygulamanın detayları Geçen yıl zarar eden trafik sigortası şirketleri, bu yıl da zararın geçen yılı aşacağını öngörüyor. Çıkmaza giren sigorta şirketleri yeni süreçte kamu ile iş birliği yapacak. İşte trafik sigortasını kökten değiştiren yeni uygulamanın detayları...

Trafiğe çıkan milyonlarca sürücü için çok önemli olan trafik sigortası, sigorta şirketlerini ise zarara sokuyor. 2023 yılını 13 milyar zarar ile kapatan şirketler, 2024 için de 20 milyar lirayı aşan bir zarar tablosu öngörüyor. 1 | 5

Trafik primlerinin yetersizliğinden şikayet eden ve zararı büyüyen sigorta şirketleri için çözüm bulundu. Hürriyet'in haberine göre; sigorta şirketleri artık trafik sigortalarında sadece maddi hasarları karşılayacak. Yaralanmalar, uzuv kaybı, ölüm gibi bedeni hasarlar için de kamu ile iş birliği yapılarak bir havuz olauşturulacak. Vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kurduğu bu havuzdan ödenecek. 2 | 5

Sigorta şirketleri sattıkları her poliçede bedeni hasar için belirlenen primin belirli bir oranını havuza devredecek. Şirketlerinin mali yapısına göre de belirlenecek bu oranın da yüzde 50 ila yüzde 80 arasında olması bekleniyor. 3 | 5