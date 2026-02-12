Risk durumuna göre primler katlanıyor

Türkiye’de araç yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul’da, 4. basamakta yer alan standart bir otomobil sahibi, zorunlu trafik sigortası için en az 17 bin 59 TL ödeme yapacak. Ancak sürücünün risk basamağı değiştikçe tutar hızla artıyor.