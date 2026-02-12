Trafik sigortasına zam geldi: 330 bin TL'yi aştı
Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife cep yakıyor. İstanbul’da en riskli sürücünün primi 51 bin TL’yi aşarken, ticari araçlarda rakam 337 bin TL’ye kadar çıkıyor. Sigortasını yenilemeyene ve bu şekilde yola çıkanlara ise para cezası ve trafikten men yaptırımı uygulanıyor.
Araç sahiplerinin her yıl yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortasında Şubat ayı azami prim tarifesi duyuruldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, hasar geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde primler dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Özellikle İstanbul’da en yüksek risk grubundaki sürücüler ile en düşük risk grubundakiler arasındaki prim farkının ciddi ölçüde açıldığı görüldü.
Risk durumuna göre primler katlanıyor
Türkiye’de araç yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul’da, 4. basamakta yer alan standart bir otomobil sahibi, zorunlu trafik sigortası için en az 17 bin 59 TL ödeme yapacak. Ancak sürücünün risk basamağı değiştikçe tutar hızla artıyor.
En riskli sürücü (0. Basamak): 51.177 TL
En güvenli sürücü (8. Basamak): 8.530 TL
Başkent Ankara’da en düşük prim 8.288 TL olarak belirlenirken, İzmir’de bu rakam 8.047 TL seviyesinde açıklandı.
Ticari araçlarda tablo daha ağır
NTV'nin haberine göre, ticari taşımacılık yapan araçlarda prim yükü çok daha yüksek.
Yeni tarifeyle birlikte özellikle toplu taşıma ve taksi esnafı ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldı.
Otobüsler (31+ Koltuk): İstanbul’da 0. basamakta yer alan bir otobüs için prim 337 bin 829 TL’ye çıktı.
Taksiler: İstanbul’da en riskli taksi için prim 137 bin 510 TL olurken, en düşük taksi primi 22 bin 918 TL olarak kaydedildi.
Sigortasız araçlara ağır yaptırım
2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan ya da poliçesini süresi içinde yenilemeyen sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilen araç sahiplerine 1.246 TL idari para cezası kesiliyor. Ayrıca araç, sigorta işlemi tamamlanana kadar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor.
Saha kontrollerinde trafik ekipleri, bazı durumlarda sürücülere dijital platformlar üzerinden anında poliçe düzenleme imkânı tanıyabiliyor. Ancak sigorta yapılmadığı takdirde aracın yola devam etmesine izin verilmiyor.