Trilyon dolarlık banknotlardan sıfıra! Bir gecede ortadan kalktılar
Cüzdanların en kıymetli banknotları, dünya ekonomilerine yön veren para birimleri bir gecede ortadan kalkarak tarih sahnesinden silindi. Gelecek kağıt paraların olmadığı bir yöne doğru evrilirken, trilyon dolarlık banknotlar artık birer koleksiyon parçası haline geldi. Peki en ünlü para birimlerini bitiren neydi?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Geçmişte pek çok masada söz sahibi olan trilyon dolarlık banknotlar bugün koleksiyonerlerin çekmecelerini süslerken, tarihe karışan para birimleri ilgi çekmeye devam ediyor.
Sadece geçen yüzyılda savaşlar ve hiperenflasyon nedeniyle yüzlerce para birimi ortadan kayboldu. Birçoğu ise hükümetlerin euro gibi ortak para birimlerine yönelmesi ile yok oldu. 2002 yılında euronun piyasaya sürülmesi ile milyonlarca Avrupalı Alman Markı, Fransız Frangı, İtalyan Lirası ve Peseta'larını terk etti.
Paranın tarihi ise Zimbabve'nin trilyon dolarlık banknotlarından, Almanya'nın el arabalarıyla taşınan nakit paralarına kadar daha dramatik hikayelerle dolu. Günümüzde birçok eski para birimi sadece müzelerde, koleksiyon albümlerinde ve tarihi döviz kuru veritabanlarında varlığını sürdürüyor.
Para birimleri neden kaybolur?
Para birimleri ise genellikle dört nedenden ortadan kayboluyor:
1-Euro gibi ortak para birimlerinin benimsenmesiyle gerçekleşen 'para birliği' nedeniyle,
2-Fiyatların çok hızlı artması sonrası para biriminin değer kaybetmesiyle oluşan hiperenflasyon ortamı,
3-Devletlerin bölünmesi, birleşmesi veya yeni bağımsız ülkelerin ortaya çıkması gibi siyası değişimler,
4-Uzun süreli enflasyon sonrası hükümetlerin para biriminden sıfır atarak para reformuna gitmesi.
Tarihin en büyük para değişimi: Euro
Öte yandan tarihin en büyük para birimi değişimi Euro ile gerçekleşti. 2002'den önce Avrupa, yüzyıllardır varlığını sürdüren farklı ulusal para birimlerinden oluşan bir mozaik içeriyordu. Alman Markı, Almanya'nın savaş sonrası ekonomik başarısının sembolü haline gelirken, Fransız Frangı'nın kökenleri yüzlerce yıl öncesine dayanıyordu. Birçok Avrupalı için, ulusal para birimini euro ile değiştirmek modern zamanların en önemli ekonomik değişikliklerinden biri oldu.
İşlevini yitiren paralar ortadan kalktı
Macaristan'ın Pengő para birimi de 1946'daki hperenflasyonda fiyatların her 15 saatte bir ikiye katlanımasnın ardından piyasadan kaltı. Hükümet Pengő'nün yerine Forint'i piyasaya sürdü.
İsmi korundu para birimi değişti
Türkiye'de de 2000'li yıllardaki ekonomik kriz sonrası eski lira rekor değer kaybetmiş, günlük işlemler milyonlarca lirayı bulmuştu. Bunun üzerine hükümet 2005 yılında para biriminden altı sıfırı kaldırmış ve yeni para birimine geçmişti.
Daha sonra Romanya, Zambiya ve Azerbaycan da benzer yaklaşımları izledi. Her durumda amaç, işlemleri basitleştirmek ve para sistemine olan güveni yeniden sağlamaktı.
Kayıp ülkelerin unutulmuş para birimleri
Bazı para birimleri de onları ortaya çıkaran ülkelerin artık var olmaması nedeniyle tarihe karıştı.
Sovyet rublesi 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Yugoslav dinarı Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra, Doğu Almanya markı ise birleşmenin ardından yok oldu.
Çekoslovak korunası, Avusturya-Macaristan kronu, Güney Yemen dinarı ve Rodezya doları da benzer sonla ortadan kalkan para birimleriden.
Bir zamanlar ticarete yön veren bu para birimleri şimdi koleksiyon parçaları haline gelirken, koleksiyoncular için en değerli para birimleri ise genellikle büyük tarihi olaylarla, kısa süreli devletlerle veya aşırı enflasyon dönemleriyle bağlantılı olanlar.
Alman Markı banknotları, Fransız frangı madeni para setleri, Zimbabve trilyon dolarlık banknotları, Sovyet Rublesi, Doğu Alman Markı, İtalyan lira koleksiyonları, Euro öncesi madeni para setleri açık artırmalarda yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı buluyor.
İngiliz Sterlini, ABD Doları, İsviçre Frangı ve Japon Yen'i de nesiller boyunca varlıklarını sürdürseler de zaman içinde önemli değişimler geçirdi.
Gelecekteki parasal değişikliklerin ise enflasyondan veya savaştan değil, dijital para birimlerinden, merkez bankası dijital para birimlerinden (CBDC'ler) ve bölgesel para birliklerinden kaynaklanabileceği düşünülüyor.