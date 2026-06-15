Trilyon dolarlık banknotlardan sıfıra! Bir gecede ortadan kalktılar

Sadece geçen yüzyılda savaşlar ve hiperenflasyon nedeniyle yüzlerce para birimi ortadan kayboldu. Birçoğu ise hükümetlerin euro gibi ortak para birimlerine yönelmesi ile yok oldu. 2002 yılında euronun piyasaya sürülmesi ile milyonlarca Avrupalı ​​Alman Markı, Fransız Frangı, İtalyan Lirası ve Peseta'larını terk etti.