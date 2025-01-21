Trump'ın gümrük vergisi Açıklaması... Hangi sektör ve şirketler etkilenecek?
Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak resmen göreve başladı. Göreve adım atar atmaz da çok sayıda kararname imzaladı ve birçok sektörü ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri de 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirebileceği yönündeydi. Trump'ın daha önce de sözünü ettiği Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi çıkışı birçok sektör ve şirketi de yakından ilgilendiriyor. İşte Trump'ın sözünü ettiği gümrük vergisinin hayatı geçmesi halinde bu durumdan etkilenecek sektörler ve şirketler...
Trump'ın bahsettiği gümrük vergilerinin hayata geçmesi halinde bu durumdan etkilenecek sektörlerin başında otomotiv yer alıyor. İşte karardan etkilenebilecek bazı otomotiv markaları:
Audi
Audi, Trump'in gümrük vergisi kararından etkilenecek şirketlerin başında yer alıyor. Çünkü Meksika'nın San Jose Chiapa kentindeki Audi fabrikası, 5 binden biraz fazla kişiyi istihdamıyla Q5 modellerini üretiyor.
Audi, Meksika Otomotiv Üreticileri Derneği'ne göre de, 2024'ün ilk yarısında ABD'ye yaklaşık 40 bin otomobil ihraç etti.
BMW
Şirketin Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki fabrikası, 3 Serisi, 2 Serisi Coupe ve M2 model üreiyor. Bu üretimin de tamamına yakını üretimin ABD'ye ve diğer ülke pazarlarına gidiyor.
BYD
Çin merkezli bir otomotiv ve elektronik şirketi olan BYD, Meksika'da bir fabrika kurmak istiyordu. Ancak şirket, fabrikanın iç pazara hitap edeceğini ve ABD'de satılacak arabalar üretmeyeceğini belirtmişti.