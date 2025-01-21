Trump'ın gümrük vergisi Açıklaması... Hangi sektör ve şirketler etkilenecek?

Trump'ın bahsettiği gümrük vergilerinin hayata geçmesi halinde bu durumdan etkilenecek sektörlerin başında otomotiv yer alıyor. İşte karardan etkilenebilecek bazı otomotiv markaları: 1 | 17

Audi Audi, Trump'in gümrük vergisi kararından etkilenecek şirketlerin başında yer alıyor. Çünkü Meksika'nın San Jose Chiapa kentindeki Audi fabrikası, 5 binden biraz fazla kişiyi istihdamıyla Q5 modellerini üretiyor. Audi, Meksika Otomotiv Üreticileri Derneği'ne göre de, 2024'ün ilk yarısında ABD'ye yaklaşık 40 bin otomobil ihraç etti. 2 | 17

BMW Şirketin Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki fabrikası, 3 Serisi, 2 Serisi Coupe ve M2 model üreiyor. Bu üretimin de tamamına yakını üretimin ABD'ye ve diğer ülke pazarlarına gidiyor. 3 | 17