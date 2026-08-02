Trump'ın İran kararı Bitcoin'e yaradı: 18 günlük dipten döndü
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları iptal ettiğini ve yeni bir anlaşma için çalışma yürütüldüğünü açıklaması, kripto para piyasasının yönünü değiştirdi. Artan jeopolitik gerilimle 62 bin 200 dolara kadar gerileyerek son 18 günün en düşük seviyesini gören Bitcoin, açıklamanın ardından yaklaşık 1.500 dolar yükseldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları iptal ettiğini ve yeni bir anlaşma üzerinde çalışıldığını açıklaması, kripto para piyasasında toparlanmayı beraberinde getirdi.
Dün akşam 62 bin 200 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yaklaşık 1.500 dolar değer kazanarak 63 bin 500 dolar seviyesine çıktı.
18 günlük dipten döndü
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeni saldırı planlarıyla yeniden yükselmesi, Bitcoin üzerinde satış baskısı oluşturdu. Lider kripto para birimi, dün akşam 62 bin 200 dolara inerek son 18 günün en düşük seviyesini gördü.
Ancak ABD Başkanı Trump'ın tansiyonu düşüren açıklamalarının ardından piyasadaki görünüm değişti. Bitcoin yaklaşık 1.500 dolarlık yükselişle 63 bin 500 dolar civarına ulaştı.
Trump saldırıları iptal etti
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun İran'a yönelik operasyonları sürdürmek için "hazır ve tetikte" olduğunu belirtti. Buna karşın İran ile bölgedeki diğer ülkelerin saldırılara şimdilik ara verilmesi yönünde talepte bulunduğunu aktardı.
Bölge ülkelerinin yeni bir mutabakat üzerinde çalıştığını bildiren Trump, planın "Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve bütünüyle açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona erdirilmesini" kapsadığını ifade etti.
Trump, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu talep doğrultusunda, DÜNYANIN gelecekteki çıkarları ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürebilmesi adına, hızlı bir şekilde ANLAŞMAYA varılması şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim. İsrail Devleti de bu taahhütte bana katılıyor. Herkes işe koyulsun ve bu işi BİTİRSİN."
ETF çıkışları ve teknik göstergeler baskı yaratıyor
Jeopolitik gerilimin yanı sıra Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) yaşanan çıkışlar ve teknik göstergeler de kripto para üzerindeki risklerin sürdüğüne işaret ediyor.
Bu unsurlar, Bitcoin'de yeni bir düşüş dalgası görülebileceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti.
Buna rağmen kısa vadeli fiyat hareketlerinde ABD-İran savaşına ilişkin gelişmelerin belirleyici olduğu görülüyor.
Gerilimin azalacağına yönelik her açıklama, kripto para piyasasındaki iyimserliği destekliyor. Son gelişmelerin Bitcoin üzerindeki asıl etkisinin pazartesi sabahı daha net ortaya çıkması bekleniyor.