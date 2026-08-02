Trump'ın İran kararı Bitcoin'e yaradı: 18 günlük dipten döndü

Trump, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu talep doğrultusunda, DÜNYANIN gelecekteki çıkarları ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürebilmesi adına, hızlı bir şekilde ANLAŞMAYA varılması şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim. İsrail Devleti de bu taahhütte bana katılıyor. Herkes işe koyulsun ve bu işi BİTİRSİN."