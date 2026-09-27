Trump'ın kararı petrolü ateşledi: Fiyatlar yeniden yükselişte

Çatışmaların başlamasından bu yana Japonya'nın bölgeden yaptığı ham petrol ithalatı yüzde 64 azalırken, ülke alternatif tedarik kaynaklarına yöneldi. Petrol piyasalarının kısa vadeli seyrinde Washington ve Tahran'dan gelecek açıklamaların belirleyici olması bekleniyor. Ancak olası bir anlaşma durumunda bile hasar gören altyapının onarılması, sevkiyatların normale dönmesi ve petrol stoklarının yeniden oluşturulmasının zaman alacağı değerlendiriliyor.