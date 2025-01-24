Tüketici kredilerinde son durum! İşte 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı…

Merkez Bankası, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesine indirerek faiz indirim sürecini devam ettirdi. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası bankaların ihtiyaç kredi faiz ve geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidip gitmediği merak konusu oldu.

Peki, 24 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...