Tüketici kredilerinde son durum! İşte 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gözler ihtiyaç kredileri faiz oranları ve geri ödeme tutarlarına çevrildi. TCMB'nin 250 baz puanlık indirim kararı, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını etkiledi mi? Geri ödeme tutarlarında değişiklik oldu mu? İşte 24 Ocak 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin banka banka faiz ve geri ödeme tutarları...
Merkez Bankası, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesine indirerek faiz indirim sürecini devam ettirdi. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası bankaların ihtiyaç kredi faiz ve geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidip gitmediği merak konusu oldu.
Peki, 24 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...
Fibabanka
Faiz oranı:Yüzde 4,95
Aylık taksit tutarı: 24 bin 427 TL
Toplam ödeme: 294 bin 280 TL
Akbank
Faiz oranı:Yüzde 4,33
Aylık taksit tutarı: 23 bin 372 TL
Toplam ödeme: 281 bin 621 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı:Yüzde 4,25
Aylık taksit tutarı: 23 bin 238 TL
Toplam ödeme: 280 bin 007 TL