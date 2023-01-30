Turizmciden kur isyanı! Sabit kurla rekabetçiliğimizi kaybediyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamalarına göre bu yıl turizm sektöründe 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Yükselen maliyetlerle satış fiyatlarının arasındaki makasın çok fazla daraldığını söyleyen turizm sektörü, rekabette fiyat indirimi yapamadıkları için yüzde 5-10 arasında bir turist kaybının da yaşanabileceğinin altını çizdi.

Kurdaki istikrar ihracat gibi Döviz kazandırıcı bir diğer sektör olan turizmde de etki yaratmaya başladı.

Bülbüloğlu, paket turlarda Türkiye'nin çok büyük bir hacme sahip olduğunu, bu konuda İspanya ile aynı konumda olduğunu belirtti.

Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerinin satış fiyatına yaklaştığını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Kurda enflasyona yakın artış oranı bizler için çok daha iyi olacaktır” dedi.

Enflasyona yakın artış oranı bizler için çok daha iyi olacaktı

Dünyada 'her şey dahil' sisteminde en ucuz ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Bülbüloğlu aradaki fiyat makasının daralmasının rekabeti zorlaştırdığını söyledi.

Paket turda İspanya Türkiye’den daha ucuz hale geldi

Türk turizminin en büyük rakibi olan İspanya, paket turlarda Türkiye’den daha ucuz hale geldi.

İngiltere Tüketiciler Derneği, Travel- Supermarket.com’da en çok tercih edilen ilk yedi destinasyonun bir haftalık paket tur fiyatlarını karşılaştırdı.

Araştırmaya göre İngiltere için yaz sezonunda en ucuz bir haftalık paket tur İspanya’da. Araştırmaya göre İngilizler için Türkiye İspanya’dan daha pahalı, Yunanistan ise daha ucuz bir konumda bulunuyor.