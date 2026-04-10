Turizme dev destek: 60 milyar liralık finansman paketi açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği sağlanacağını açıkladı.
Turizm sektörünü güçlendirmek amacıyla hazırlanan 60 milyar liralık finansman paketi resmen duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu desteğin sektörün nakit akışını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.
Antalya’da hizmete açılan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı’nın turizme katkı sağlayacağını ifade eden Ersoy, ulaşım yatırımlarının sektöre doğrudan etki ettiğini vurguladı.
Son 8 yılda turizm gelirlerinde yüzde 109 artış sağlandığını açıklayan Ersoy, Türkiye’nin her yıl yeni rekorlara imza attığını söyledi.
Finansman paketinin KGF, İGE ve KFK üzerinden kullandırılacağı ve sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracağı belirtildi.
Turizmde pazar ve ürün çeşitliliği, sezonun uzatılması ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Antalya’nın turizm performansı dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2025 yılında 17 milyonun üzerinde turist ağırlanarak yeni bir rekora imza atıldı.
Müze ve ören yerlerine olan ilgi de arttı. Ziyaretçi sayısı yüzde 32 artarak 3 milyon 268 bine yükseldi. Konaklama verileri de güçlü büyümeyi destekledi. Tesislerde konaklayan kişi sayısı 29 milyon 710 bine ulaştı.