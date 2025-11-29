Türk girişimcilere 1,74 milyar TL yatırım ve ödül
Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge, 14’üncü yılında 50 teknoloji girişimini yatırımcılarla buluşturdu. İTÜ Çekirdek ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte 1,74 milyar TL’yi aşan ödül, nakit ve yatırım tutarı duyuruldu.
Big Bang Startup Challenge 2025’te 1,74 milyar TL’yi aşan yatırım ve ödül açıklandı.
İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge 2025, “ImpactVerse” temasıyla gerçekleştirildi.
Türkiye ve dünyadan seçilen Top 50 teknoloji girişimi, sekiz farklı dikeyde geliştirdikleri çözümleri yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve kamuoyuyla paylaştı.
İki gün süren etkinlik, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını aynı sahnede buluşturarak önemli bir etkileşim alanı yarattı.
Etkinliğin ilk günü; otomotiv ve mobilite, enerji, yaşam ve medikal teknolojiler, yapay zekâ ve makine gibi alanlarda girişim sunumlarına sahne oldu.
Aynı gün gayrimenkul ve inşaat teknolojileri, İK ve regülasyon teknolojileri, e-ticaret ve platformlar ile İTU SEED kapsamında yabancı girişimler de projelerini tanıttı.
İkinci gün açıklanan ödül ve yatırımlar, Big Bang sahnesinde yeni bir rekoru beraberinde getirdi ve toplam tutar 1,74 milyar TL’yi aştı.
Yatırımcıların en çok ilgisini çeken ve ilk beşe giren girişimler Bloocell, Werer Energy, Arya AI, Vignetim ve Biges Kompozit oldu.
Ayrıca AI Agent TR, Beebird, CranioCatch, Laska Teknoloji, Myaircharger, Pardon AI, RouteMe, SKYMOD ve WERER Energy gibi İTÜ Çekirdek girişimlerinin yatırım haberleri de paylaşıldı.
Big Bang Startup Challenge 2025, sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve insan odaklı inovasyon vurgusuyla Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel rekabet gücünü pekiştiren önemli bir etkinlik olarak tamamlandı.