Türk havacılığında tarihi başarı: Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini aştı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli eşiği daha başarıyla aştı. 1 | 9

Bayraktar AKINCI TİHA, 19 Mayıs 2024’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı. Türkiye’den havalanarak kısa sürede kaza bölgesine ulaşan Bayraktar AKINCI, yoğun sis, sert rüzgâr ve dağlık araziye rağmen görevini kesintisiz sürdürerek enkazı tespit edebilmek için 300 feet alçak irtifaya kadar indi. 2 | 9

Havacılık tarihine imza Milli TİHA havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA’nın ilk kez 24 Nisan 2023’te Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023’te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti. 3 | 9