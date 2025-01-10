Türk şirketlerin yüzde 78'i bu beceriyi arıyor: Yapay zekayı kullanan işsiz kalmayacak!

Günlük hayatı kolaylaştıran ve pek çok sektörde verimliliği artıran yapay zeka iş hayatının da vazgeçilmezi oldu. Şirketler otomasyon sistemlerini yapay zeka ile yeniden kurgularken, çalışanların da yapay zeka kullanma becersini önemsemeye başladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre Türkiye'de de şirketlerin yüzde 78'i yapay zekayı kullanabilen çalışanları işe almak istiyor. Türk şirketlerin yapay zeka kullanımı da global kullanıma göre daha yüksek seyrediyor.