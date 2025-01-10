Türk şirketlerin yüzde 78'i bu beceriyi arıyor: Yapay zekayı kullanan işsiz kalmayacak!
Dünya genelinde sektörler yapay zeka ile yeniden şekillenirken, istihdamda da yapay zekayı kullanabilenler bir adım öne çıkıyor. Yapay zekayla iş hayatında yeni bir dönemin kapısı aralanırken, Türkiye'deki şirketlerin istihdam önceliği de belli oldu. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre Türk şirketler dünya geneline göre yapay zekayı daha fazla kullanıyor, işe alımlarda da yapay zekayı kullanabilen kişileri daha çok tercih ediyor.
Günlük hayatı kolaylaştıran ve pek çok sektörde verimliliği artıran yapay zeka iş hayatının da vazgeçilmezi oldu. Şirketler otomasyon sistemlerini yapay zeka ile yeniden kurgularken, çalışanların da yapay zeka kullanma becersini önemsemeye başladı.
Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre Türkiye'de de şirketlerin yüzde 78'i yapay zekayı kullanabilen çalışanları işe almak istiyor. Türk şirketlerin yapay zeka kullanımı da global kullanıma göre daha yüksek seyrediyor.
Milyonlarca işsizin kaderi değiştirebilir
Hem istihdama hem de mesleklere yön veren yapay zeka, 2025'te Türkiye'deki milyonlarca işsizin de kaderini değiştirebilir.
Bu anlamda Türkiye'de en hızlı yükselecek meslekler şöyle:
Robotik mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği, otonom ve elektrikli araç uzmanlığı
Türkiye'de temel becerilerin de değişmesi bekleniyor.
Bu beceriler ise yapay zeka, veri sistemleri, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik olarak öne çıkıyor.