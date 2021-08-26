Türk şirketlerinden yüksek 'zamanında ödeme'

Zamanında ödeme performansı en yüksek ülkeler sıralamasında Danimarka liderliğini korudu. Türkiye ise listede 8'inci sırada yer aldı.

CRIF ile Dun & Bradstreet Trade Program kapsamında 36 ülkede şirketlerin, 2018-2020 dönemine ait ödeme performans verileri ve vade aşım trendlerini inceleyen “Global Payment Study 2021” raporunu yayımladı.

Rapora göre, Hollanda yüzde 75 ile üçüncü, Rusya 73,7 ile dördüncü olurken,Tayvan yüzde 72 oranıyla en iyi zamanında ödeme performansı gösteren beşinci ülke oldu.