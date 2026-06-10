Türk somonunda ihracat rekoru! 5 ayda 60 milyon dolara yaklaştı
Doğu Karadeniz'den yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen Türk somonu ihracatı 59,8 milyon doları aştı. Rusya, Belarus ve Japonya en büyük alıcılar arasında yer alırken, ihracatın yüzde 75'i Trabzon'dan yapıldı. Sektör temsilcileri yılın geri kalanında daha güçlü bir performans bekliyor.
Doğu Karadeniz, Türk somonu ihracatındaki yükselişini 2026 yılının ilk aylarında da sürdürdü. Bölgeden ocak-mayıs döneminde toplam 8 bin 743 ton Türk somonu ihraç edilirken, bu satışlardan 59 milyon 878 bin 937 dolar gelir elde edildi. Bölge, söz konusu dönemde 13 farklı ülkeye Türk somonu göndererek ihracat ağını genişletmeye devam etti.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, ihracatta en büyük payın Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. Buna göre yılın ilk 5 ayında Rusya'ya 35 milyon 271 bin 343 dolarlık Türk somonu ihraç edildi. Rusya'yı 19 milyon 95 bin 959 dolarlık ihracatla Belarus takip ederken, Japonya ise 2 milyon 992 bin 477 dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Türk somonu ihracatında Trabzon'un ağırlığı dikkat çekti. Bölgeden yapılan toplam ihracatın yaklaşık yüzde 75'i Trabzon üzerinden gerçekleştirildi. Kentten ocak-mayıs döneminde 12 ülkeye toplam 6 bin 418 ton Türk somonu gönderildi. Bu ihracat karşılığında Trabzon ekonomisine 44 milyon 834 bin 826 dolarlık döviz girdisi sağlandı.
Trabzon merkezli ihracatta ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'nın ardından Belarus ve Vietnam, Trabzon'dan en fazla Türk somonu satın alan ülkeler olarak öne çıktı. Sektör temsilcileri, özellikle Asya pazarında Türk somonuna yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirtiyor.
Hasan Kuzuoğlu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta önemli bir büyüme yakalandığını söyledi. Bölge genelinde Türk somonu ihracatının hem miktar hem de değer bazında yüzde 6 arttığını belirten Kuzuoğlu, Trabzon özelinde ise artış oranının yüzde 10'a ulaştığını ifade etti.
Türk somonuna yönelik uluslararası talebin güçlü seyrini koruduğunu vurgulayan Kuzuoğlu, sektörün önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Üreticilerin ve ihracatçıların yeni pazarlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kuzuoğlu, yılın geri kalanında ihracat rakamlarının çok daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini kaydetti.