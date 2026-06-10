Türk somonunda ihracat rekoru! 5 ayda 60 milyon dolara yaklaştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, ihracatta en büyük payın Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. Buna göre yılın ilk 5 ayında Rusya'ya 35 milyon 271 bin 343 dolarlık Türk somonu ihraç edildi. Rusya'yı 19 milyon 95 bin 959 dolarlık ihracatla Belarus takip ederken, Japonya ise 2 milyon 992 bin 477 dolarla üçüncü sırada yer aldı.