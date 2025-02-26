Türkiye de listede! İşte yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler...
Türkiye'de pandemi dönemi başlayan yatırım karşılığı vatandaşlık prosedürü, ABD'de devreye alınıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 5 milyon dolarlık yatırım yapana 'Altın Kart' vereceklerini açıkladı. Dünya genelinde giderek yaygınlaşan prosedür ülkelerin yabancı yatırım çekmesini kolaylaştırırken, ABD vatandaşlık için en yüksek yatırımı isteyen ülke oldu. İşte yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler ve istedikleri yatırım tutarları...
ABD Başkanı Donald Trump, 5 milyon dolarlık yatırım yapacak yabancı sermaye sahiplerine 'altın kart' vereceklerini açıkladı.
"Karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak. Ayrıca vatandaşlığa da geçiş olacak" diyen Trump, ABD'nin 35 trilyon dolarlık borcunu bu yolla kapatmayı hedefliyor.
Trump'ın bu çağrısı büyük yankı uyandırırken, hangi ülkeler yatırım karşılığında vatandaşlık veriyor, vatandaşlığı en değerli ülke hangisi, en ucuz vatandaşlık nerede merak edilmeye başlandı.
İşte yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler...
Henley Global'in verilerine göre, ABD'nin ardından dünyada en pahalı vatandaşlık veren ikinci ülke, 750 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı veren Ürdün.
Kişi başına düşen milli gelirin 4 bin 455 dolar olduğu Ürdün'ün ardından Malta geliyor.