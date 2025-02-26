Türkiye de listede! İşte yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler...

"Karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak. Ayrıca vatandaşlığa da geçiş olacak" diyen Trump, ABD'nin 35 trilyon dolarlık borcunu bu yolla kapatmayı hedefliyor.

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