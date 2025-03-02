Türkiye özel jet sahipliğinde yükselişte! Peki bu jetlerin sahipleri kimler?

İş dünyasının önde gelen liderleri tarifeli uçuşların getirdiği zamanlama sorununu, özel jetleri ile aşıyor. Özel jetler kalabalık seyahatleri daha konforlu hale getirirken, iş dünyasının önde gelen isimleri de yurt dışı seyahatlerini özel jetleri ile gerçekleştiriyor. 1 | 8

Forbes Dergisi'ne göre, 2023 yılında 110 özel jetle 25. sırada dikkat çeken Türkiye, 2024 yılında özel jet sayısını yüzde 43,6 oranında artırarak 158’e çıkardı. Bu rakamla beraber Türkiye özel jet sahipliği sıralamasında 13. sıraya yükseldi. 2 | 8

Öte yandan Türkiye’nin en pahalı iş jeti, MNG Yatırım Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal’a ait olan 80 milyon dolarlık Bombardier Global 8000. Kalyon Holding ve Turkuvaz Medya Grubu yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu da 43 milyon dolarlık Bombardier Global 5500 ve 9 milyon 950 bin dolar Bombardier Challenger 605'e sahip. 3 | 8