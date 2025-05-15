Türkiye zirvede! Avrupa’da kim ne kadar çalışıyor, ne kadar kazanıyor? İşte ortalama mesai saatleri ve haftalık ücretler
Eurostat ve OECD verilerine göre hazırlanan Avrupa’daki ülkelerin çalışma süreleri ve ortalama maaşlarına ilişkin liste, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. En az mesai saati olan ülkelerde yaşayanlar genel olarak en iyi ücreti alırken en çok mesai saati yapılan ülkelerdeki çalışanların ise en düşük ortalama ücret aldığı görüldü. Türkiye de bu listede zirvede yer alıyor. İşte haftalık olarak Avrupa'nın en çok ve en az mesai saati ve ortalama ücretine olan ülkeleri...
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Avrupa'da haftalık en çok çalışan ve en az kazanan ülkeler
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10 - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Haftalık ortalama mesai saati: 38 saat
Haftalık ortalama ücret: 550,75 Euro
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9 - Litvanya
Haftalık ortalama mesai saati: 38,3 saat
Haftalık ortalama ücret: 566,25 Euro
3 | 22
8 - Letonya
Haftalık ortalama mesai saati: 38,3 saat
Haftalık ortalama ücret: 463,25 Euro
4 | 22