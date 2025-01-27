Türkiye'de 4. çeyrek bilanço takvimi! Hangi şirket ne zaman bilanço açıklayacak? İşte detaylı liste!

Türkiye'de yatırımcılar için büyük önem taşıyan bilanço sezonu başlıyor. 4. çeyrek finansal sonuçların açıklanacağı bu dönemde, şirketlerin mali durumları ve performanslarına dair veriler kamuoyuna sunulacak.

Bilançolar 28 Ocak'ta Türkiye Sigorta'nın finansal raporuyla başlayacak. Bankalar ve finansal şirketlerin raporlama takvimlerinde bir değişiklik bulunmazken, enflasyon muhasebesi düzenlemeleri nedeniyle bazı raporlama tarihlerinde farklılıklar görüldü.

Konsolide olmayan banka ve şirketlerin bilançoları için son tarih 3 Mart 2025 olarak belirlenirken, konsolide raporlar için bu süre 11 Mart 2025’e kadar uzatıldı. İşte Türk şirketlerinin 4. çeyrek bilançolarını açıklayacağı tarihler...