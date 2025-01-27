Türkiye'de 4. çeyrek bilanço takvimi! Hangi şirket ne zaman bilanço açıklayacak? İşte detaylı liste!
Türkiye'de şirketlerin 4. çeyrek bilanço dönemi başlıyor. 28 Ocak’ta ile başlayacak süreçte, şirketlerin finansal performanslarına dair detaylı raporlar açıklanacak. Konsolide olmayanlar için son tarih 3 Mart, konsolide şirketler için ise 11 Mart 2025 olarak belirlendi. İşte şirketlerin 4. çeyrek bilanço takvimi ve bilançolarını açıklayacağı tarihler...
Türkiye'de yatırımcılar için büyük önem taşıyan bilanço sezonu başlıyor. 4. çeyrek finansal sonuçların açıklanacağı bu dönemde, şirketlerin mali durumları ve performanslarına dair veriler kamuoyuna sunulacak.
Bilançolar 28 Ocak'ta Türkiye Sigorta'nın finansal raporuyla başlayacak. Bankalar ve finansal şirketlerin raporlama takvimlerinde bir değişiklik bulunmazken, enflasyon muhasebesi düzenlemeleri nedeniyle bazı raporlama tarihlerinde farklılıklar görüldü.
Konsolide olmayan banka ve şirketlerin bilançoları için son tarih 3 Mart 2025 olarak belirlenirken, konsolide raporlar için bu süre 11 Mart 2025’e kadar uzatıldı. İşte Türk şirketlerinin 4. çeyrek bilançolarını açıklayacağı tarihler...
Türkiye Sigorta (TURSG): 28 Ocak 2025