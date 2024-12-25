Türkiye’de en az ve en çok para kazanılan sektörler listelendi! İşte yıllık brüt kazançlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait kazanç yapısı istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilerinin ardından Türkiye'de çalışanların en çok ve en az para kazandığı sektörler belli oldu. 1 | 19

Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki kazanç farkı birçok sektörde dikkat çekici seviyelerde oldu. Erkekler ortalama 314 bin 242 TL kazanırken, kadınların ortalama kazancı 289 bin 720 TL olarak kaydedildi. Bununla birlikte, ulaştırma ve depolama ile elektrik, gaz, buhar üretimi ve dağıtımı gibi sektörlerde kadın çalışanların kazançlarının erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü. 2 | 19

Eğitim ve meslek gruplarına göre kazanç Eğitim düzeyine göre en yüksek yıllık brüt kazancı, yükseköğretim mezunları elde etti. Bu gruptaki erkeklerin kazancı 431 bin 364 TL iken, kadınların kazancı 354 bin 149 TL olarak kaydedildi. Meslek gruplarına göre ise yöneticiler 538 bin 530 TL ile en yüksek kazanca sahip grup oldu.



İşte Türkiye'nin en az ve en çok yıllık brüt kazanç sağlayan sektörleri... 3 | 19