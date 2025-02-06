Türkiye'de en fazla altın birikimine sahip şehirler belli oldu!

TÜİK verilerine göre 2024’te Türkiye’nin nüfusu 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bu veriyle birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 2024’te en fazla altın birikimine sahip illeri açıkladı. 1 | 9

Yatırımcının güvenli limanı altına talep her geçen gün artarken BDDK'nın FinTürk veri tabanında yer alan altın mevduatı verilerine göre Türkiye'de en fazla altın birikimi İstanbul’da gerçekleşti. 2 | 9

İstanbulluların toplam altın mevduatı 452 milyar 573 milyon TL’ye ulaşırken megakentte kişi başına düşen gram altın miktarı ise yüzde 10,04 artışla 9,73 adet oldu. 3 | 9