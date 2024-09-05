Türkiye'de pasaport ücretleri uçtu: İşte dünyadaki pasaport harç ücretleri Türkiye’de bir emekli, maaşının yüzde 65’ini, asgari ücretli ise yarısını pasaporta yatırıyor. Pasaport harçları Türkiye’de, defter parası ile birlikte 3 yıl ve daha üzeri pasaportlar için 8 bin 623 TL olarak uygulanıyor. İşte ülke ülke pasaport harçları...

Pasaport harçları Türkiye’de, defter parası ile birlikte 3 yıl ve daha üzeri pasaportlar için 8 bin 623 TL (yaklaşık 229 Euro) olarak uygulanıyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre aynı pasaport, yurt dışında yaşayan bir Türk için ise tüm masraflarla birlikte (pasaport harcı, defter parası ve posta) 105 Euro. Yani Türkiye’de yaşayan bir kişi, yurt dışında yaşayan ve pasaportunu Türkiye konsolosluklarından alan Türk’ten iki kattan da fazla pasaport harcı ödüyor. 1 | 5

Türkiye’deki emekli aylıkları, asgari ücretler ve ortalama maaşlar ise Avrupa’dakilerin ortalama 5’te biri. Yani Avrupalının beşte biri kadar kazanan bir Türk, onun iki katı kadar pasaport ücreti ödüyor. 2 | 5

Bununla birlikte Türk pasaportu, dünyanın en pahalı pasaportlarından biri olma unvanını da elinde bulunduruyor. Dünyanın en geçerli pasaportları olan ve 194 ülkeye vizesiz girilen Almanya, Fransa ve Japonya pasaportları, Türk pasaportundan iki kata daha ucuz. Bu ülkelerde ortalama emekli aylıkları veya asgari ücretler net 1800 Euro. 3 | 5