Türkiye'de sevilmiyor yurt dışında kapışılıyor: İhracatı yüzde 33 yükseldi
Türkiye'nin pek sevilmeyen deniz salyangozu yurt dışında büyük rağbet görürken ihracatı da yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 14,2 milyon doları aştı. En büyük alıcılar Güney Kore, Çin ve İspanya olurken sektör temsilcileri, yılın son çeyreğinde de ihracattaki güçlü seyrin devam etmesini bekliyor.
Türkiye'deki denizlerden çıksa da sofralarda kendine yer bulamayan deniz salyangozlarına yurt dışından yoğun talep var. Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı, 2026 yılının ocak-eylül döneminde özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelen taleple hem miktar hem de gelir bakımından artış gösterdi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Türkiye, yılın ilk 9 ayında 9 ülkeye toplam 1298 ton deniz salyangozu ihraç etti. Bu satışlardan 14 milyon 220 bin 783 dolar gelir sağlandı.
Deniz salyangozu ihracatında yüzde 33'lük artış
Geçen yılın aynı döneminde 1017 ton deniz salyangozu ihracatından 10 milyon 676 bin 250 dolar gelir elde edilmişti. Böylece bu yıl ihracat miktarı yüzde 28, elde edilen gelir ise yüzde 33 arttı.
Deniz salyangozları yurt dışına taze, soğutulmuş, dondurulmuş, konserve ve farklı şekillerde işlenmiş olarak gönderildi.
En çok hangi ülkeler satın aldı?
Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatında ilk üç sırayı Güney Kore, Çin ve İspanya aldı.
Güney Kore: 4 milyon 373 bin 954 dolar
Çin: 3 milyon 933 bin 880 dolar
İspanya: 3 milyon 126 bin 62 dolar
Bu ülkelerin yanı sıra Japonya, ABD, Tayvan, Fransa, İtalya ve Ukrayna'ya da deniz salyangozu satıldı.
Yılın son çeyreği için beklentiler olumlu
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, ihracattaki artışın sektör açısından sevindirici olduğunu belirtti. Güney Kore, Çin ve İspanya pazarlarındaki güçlü talebe dikkat çeken İskender, mevcut pazarlardaki konumlarını korurken yeni ülkelere açılmayı hedeflediklerini söyledi.
İskender, uluslararası talebin devam etmesi ve yeni ticari bağlantıların kurulması halinde yılın son çeyreğinde de ihracat performansını sürdürmeyi beklediklerini ifade etti.