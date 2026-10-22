Türkiye'de sevilmiyor yurt dışında kapışılıyor: İhracatı yüzde 33 yükseldi

En çok hangi ülkeler satın aldı?

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatında ilk üç sırayı Güney Kore, Çin ve İspanya aldı.

Güney Kore: 4 milyon 373 bin 954 dolar

Çin: 3 milyon 933 bin 880 dolar

İspanya: 3 milyon 126 bin 62 dolar

Bu ülkelerin yanı sıra Japonya, ABD, Tayvan, Fransa, İtalya ve Ukrayna'ya da deniz salyangozu satıldı.