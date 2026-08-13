Türkiye’de sığırların genetiği değişecek: Üreticiye satış başladı

Üreticiye 3 bin 850 TL'den yüksek genetik kapasiteli sığır embriyosu

Enstitüde üretilen embriyoların yetiştiricilere ulaşması için ticari satışların sürdüğünü belirten Cerit, üreticilerin teknolojiyi tanıması amacıyla fiyatların maliyete yakın tutulduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Yaygınlığının, üreticilerimiz tarafından bilinirliğinin, farkındalığın oluşturulması için biz bunları maliyetine çok yakın bir bedelle satışını gerçekleştiriyoruz. Şu andaki güncel fiyatlarımız bir embriyo başına 3 bin 850 TL civarında. Burada tüm bu satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar bütün hizmetleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Çalışmanın temel amacı, düşük süt veya et verimine sahip hayvanların bulunduğu işletmelerde genetik kapasitesi yüksek yeni nesiller elde etmek."