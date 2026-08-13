Türkiye’de sığırların genetiği değişecek: Üreticiye satış başladı
Hayvancılıkta verim sorunu Adana'da yürütülen genetik çalışmasıyla tarihe karışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda yürütülen "Anadolu Alacası Geliştirme Projesi" kapsamında bir inekten yılda tek yavru yerine 20'ye kadar embriyo elde edilmesini sağlayan yöntemde yüzlerce buzağı dünyaya gelirken, yüksek genetik kapasiteli embriyolar üreticiye 3 bin 850 TL'den sunuluyor.
TAGEM koordinasyonunda, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuvarında yürütülen çalışmalarda embriyo transferiyle ülkedeki sığırların genetiğinin değiştirilmesi hedefleniyor.
770 embriyo, 604 buzağı
2018’den bu yana Türkiye’nin ticari olarak aktif tek sığır embriyosu üretim merkezi olarak faaliyet gösteren Enstitü, dünya genelinde en yüksek et ve süt verimliliğine sahip sığırlardan toplam 770 embriyoyu dondurdu. Embriyo transferlerinden de 604 buzağı dünyaya geldi.
Enstitü ayrıca 2022 yılından bu yana yetiştiricilere dondurulmuş ticari sığır embriyosu satışı da yapıyor. Embriyo transfer teknolojisinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin bu teknolojiyle tanıştırılması amacıyla satışlar maliyetine yakın bir bedelle gerçekleştiriliyor.
Çalışmalarla Türkiye şartlarına uygun, test edilmiş yüksek genetik kapasiteli boğaların geliştirilmesi, kaliteli sperma üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması ve sığırlarda kısa sürede genetik ilerleme sağlanması hedefleniyor.
Bir inekten 18- 20 embriyo elde edilebiliyor
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, normal şartlarda bir inekten yılda bir yavru alınabildiğini, çoklu yumurtlatma yöntemiyle ise aynı hayvandan 18 ila 20 embriyo elde edilebildiğini söyledi.
Elde edilen embriyoların kalite kontrolünden geçirildiğini belirten Cerit, uygun embriyoların taşıyıcı hayvanlara doğrudan transfer edilebildiğini veya dondurularak ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere saklanabildiğini ifade etti.
Üreticiye 3 bin 850 TL'den yüksek genetik kapasiteli sığır embriyosu
Enstitüde üretilen embriyoların yetiştiricilere ulaşması için ticari satışların sürdüğünü belirten Cerit, üreticilerin teknolojiyi tanıması amacıyla fiyatların maliyete yakın tutulduğunu anlatarak şunları söyledi:
"Yaygınlığının, üreticilerimiz tarafından bilinirliğinin, farkındalığın oluşturulması için biz bunları maliyetine çok yakın bir bedelle satışını gerçekleştiriyoruz. Şu andaki güncel fiyatlarımız bir embriyo başına 3 bin 850 TL civarında. Burada tüm bu satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar bütün hizmetleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Çalışmanın temel amacı, düşük süt veya et verimine sahip hayvanların bulunduğu işletmelerde genetik kapasitesi yüksek yeni nesiller elde etmek."
Cerit ayrıca, Türkiye'de farklı kurumlarda embriyo transferine yönelik akademik çalışmalar bulunduğunu ancak ticari ve aktif embriyo üretimi yapan tek merkezin Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olduğunu belirtti.