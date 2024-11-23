Türkiye'nin 'altın haritası' ortaya çıktı: İşte en çok ve en az altın mevduatı olan iller!

Geçen hafta ons altın yüzde 6’lık bir yükselişle 2716 dolara kadar çıkarak dikkat çekti. Serbest piyasada gram altın fiyatı yeniden kritik seviye olan 3018 TL’yi geçerken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 3178 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatı ise 5215 TL’ye kadar yükseldi. 1 | 26

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği değerlendirerek ons altında 2680 doların destek, 2750 doların ise direnç seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Analistler, savaşta yaşanan gelişmelerin piyasalara etkisinin devam ettiğini, ancak dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasının altın yatırımcıları için risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. 2 | 26

Altın mevduatlarının yüzde 50’si üç büyük şehirde Türkiye’de altın, sadece fiziki olarak değil, bankalardaki mevduatlarda da önemli bir yer tutuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre altın mevduatlarının büyüklüğü İstanbul’da 439,79 milyar TL, Ankara’da 149 milyar TL ve İzmir’de 78,98 milyar TL’ye ulaştı. Bu üç il, Türkiye’deki toplam altın mevduatının %50,2’sini elinde bulunduruyor. 3 | 26