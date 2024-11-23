Türkiye'nin 'altın haritası' ortaya çıktı: İşte en çok ve en az altın mevduatı olan iller!
Geçen hafta yılın en iyi performansını sergileyen ons altın yüzde 6 yükselerek 2716 dolara ulaştı. Gram altın fiyatları ise serbest piyasada 3018 TL’yi buldu. Türkiye genelindeki altın mevduatlarının yarısı 3 büyük ilde toplanırken, Doğu ve Güneydoğu’da yastık altı birikimlerin hâlâ güçlü olduğu tahmin ediliyor. İşte Türkiye'nin en çok ve en az altın yatırımı yapan illeri ve altın mevduatı miktarları...
Geçen hafta ons altın yüzde 6’lık bir yükselişle 2716 dolara kadar çıkarak dikkat çekti. Serbest piyasada gram altın fiyatı yeniden kritik seviye olan 3018 TL’yi geçerken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 3178 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatı ise 5215 TL’ye kadar yükseldi.
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği değerlendirerek ons altında 2680 doların destek, 2750 doların ise direnç seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Analistler, savaşta yaşanan gelişmelerin piyasalara etkisinin devam ettiğini, ancak dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasının altın yatırımcıları için risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
Altın mevduatlarının yüzde 50’si üç büyük şehirde
Türkiye’de altın, sadece fiziki olarak değil, bankalardaki mevduatlarda da önemli bir yer tutuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre altın mevduatlarının büyüklüğü İstanbul’da 439,79 milyar TL, Ankara’da 149 milyar TL ve İzmir’de 78,98 milyar TL’ye ulaştı. Bu üç il, Türkiye’deki toplam altın mevduatının %50,2’sini elinde bulunduruyor.
En fazla altın mevduatı olan şehirler
Üç büyük şehir haricinde en fazla altın mevduatına sahip 10 il şöyle sıralandı: