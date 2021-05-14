Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi başladı
Türkiye'nin "çeltik ambarı" Edirne'de üreticiler, bir ay sürmesi beklenen ekim mesaisine başladı.
Türkiye'nin "çeltik ambarı" Edirne'de üreticiler çeltik tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.
Verimi ve getirisi dolayısıyla kentte "beyaz altın" olarak nitelendirilen çeltiğin ekimi için üreticiler tava adı verilen ekim alanlarına girdi.
Çeltik ekim mesaisinin toprağın tavı ve hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kent genelinde yaklaşık 500 bin dönümlük alanda çeltik ekimi yapıldığını söyledi.