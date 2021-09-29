Türkiye'nin 'Düşük Karbon Kahramanları' belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi’ni 28 Eylül 2021’de gerçekleştirdi. ‘İklim Dirençli Türkiye İçin Yeşil Toparlanma Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü’ başlığında çevrimiçi olarak gerçekleşen zirvede, sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek Türkiye’nin iklim krizine karşı direnç kazanmasına katkı sunan 30 kuruluşa ‘Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’ verildi. 2021'in 'Düşük Karbon Kahramanı' ve yürüttükleri projeleri şöyle:

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