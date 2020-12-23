Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri belli oldu
TOBB, Türkiye'nin 2016-2018 yıllarında en hızlı büyüyen 100 şirketini açıkladı.
TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği "TOBB Türkiye 100" listesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda açıkladı.
Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti.
İşte Türkiye'de en hızlı büyüyen şirketleri...
1. Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.
2. FS Dış Ticaret LTD. ŞTİ.