Türkiye’nin en itibarlı markaları belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 Bölge ve 72 ilde 2 Ocak- 30 Ocak 2021 tarihleri arasında yaklaşık 12 bin kişi ile görüşülerek tamamlanan araştırmada; ana ve alt sektörleri ile yaklaşık 50 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı.

Saha çalışmaları İmGlobal tarafından yürütülen araştırmada; aralarında, akaryakıt, beyaz eşya, bankacılık, elektrikli ev aletleri, enerji, holdingler, inşaat, otomobil, e-ticaret sitesi, süpermarket, pizza, hazır giyim perakende, elektronik perakende, sigorta, turizm operatörü, işlenmiş gıda, kozmetik, seramik, süt ürünleri, takı ve ziynet, porselen ve züccaciye, hava ulaşımı, kara ulaşımı, erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim, spor giyim, ayakkabı, inşaat malzemeleri, çay, hafif ticari araç, büyük ticari araç (Kamyon-Otobüs), taşıt lastiği, kargo, lojistik, mobilya, ev tekstili ve GSM operatöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların itibarı ölçümlendi.

Sektörlere göre Türkiye'nin En İtibarlı Markaları şöyle: