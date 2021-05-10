Türkiye'nin en iyi anne-bebek markaları belli oldu

Happy Mom tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Happy Mom Ödülleri sahiplerini buldu. Happy Mom ve Happy Kids mobil uygulamalarıyla Türkiye ve dünyada 2,5 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren platform, annelere en iyi anne bebek markalarını sordu.

“En iyisini anneler seçer!” mottosu ile düzenlenen oylamaya katılan 54 bin 726 anne, 20 farklı kategoride 1 milyondan fazla oy kullanarak Türkiye’nin en iyi anne bebek markalarını belirledi. Anneler tarafından toplam 4 ayrı kategoride en çok puanı alan Philips Avent ise Happy Mom anneleri tarafından yılın en iyi anne-bebek markası seçilmiş oldu.

Happy Mom Ödülleri’nin üçüncü yılında anneler tarafından seçilen “en iyi” markaları şöyle: