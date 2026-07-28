Türkiye'nin en kaliteli tütünü tarihe karışıyor!
Türkiye'nin en kaliteli tütünün yetiştiği, gir dönem "tütünkent" olarak da anılan Kütahya'nın Hasanlar köyünde üretim bitme noktasına geldi. Artan maliyetler, düşük alım fiyatları ve göç nedeniyle aileler tütünden vazgeçerken köyde üretim yapan sadece 3 kişi kaldı.
Türkiye'nin en kaliteli tütün üretim merkezlerinden biri olarak gösterilen Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde tütün üretimi yok olma noktasına geldi. Yaklaşık 20 yıl önce hemen her hanede yapılan üretim, bugün sadece 3 üretici tarafından devam ettiriliyor.
Maliyetler ve göç üretimi bitirdi
Hasanlar köyünde bu yıl 8 dönümlük alanda üretim yapan Coşkun Saman, köy tütününün yıllarca Türkiye'nin en kaliteli ürünleri arasında yer aldığını söyledi.
Saman, "Köyümüzde üretilen tütün kalitede Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyordu. Hasanlar birinci sınıf tütün üretirdi. Ancak zamanla artan maliyetler ve düşük başfiyat politikaları ve göç nedeniyle üretici sayısı hızla azaldı. Eskiden Tekel alım yapıyordu, şimdi taşeron firmalara kaldık" dedi.
Fiyat arttı ama yeterli olmadı
Bu yıl yağışların verimi olumlu etkilediğini belirten Saman, yaklaşık 1 ton ürün beklediklerini söyledi.
Geçen yıl tütünün başfiyatının 305 TL, bu yıl ise sözleşme kapsamında 500 TL olduğunu dile getiren Saman, maliyetlerdeki artış nedeniyle bu fiyatın da yeterli olmadığını vurguladı.
"Fiyatlar artarsa üretim yeniden canlanabilir"
Üretime kendi emekleriyle devam ettiklerini söyleyen Saman, Hasanlar tütününün hâlâ kaliteli ve aranan bir ürün olduğunu belirterek, alım fiyatlarının iyileştirilmesi halinde köyde yeniden daha fazla üreticinin tütün ekimine dönebileceğini ifade etti.