Türkiye'nin en kaliteli tütünü tarihe karışıyor!

Türkiye'nin en kaliteli tütün üretim merkezlerinden biri olarak gösterilen Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde tütün üretimi yok olma noktasına geldi. Yaklaşık 20 yıl önce hemen her hanede yapılan üretim, bugün sadece 3 üretici tarafından devam ettiriliyor.