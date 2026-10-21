Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir listede yok!

Türkiye'de yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu şehirler merak konusu oldu. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na dayandırılan sıralamada, mutluluk oranı yüzde 70'i aşan 10 il öne çıktı.

Listenin en dikkat çekici ayrıntısı ise Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10'da yer almaması oldu. Sıralamada Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya farklı bölgelerden şehirler bulunuyor.

İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri ve mutluluk oranları...