Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir listede yok!
Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralamasında dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. TÜİK verilerine dayandırılan listede İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a giremezken, bazı küçük şehirler yüksek mutluluk oranlarıyla öne çıktı. Peki, Türkiye'nin en mutlu insanları hangi şehirlerde yaşıyor? İşte mutluluk oranlarına göre ilk 10 il...
Türkiye'de yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu şehirler merak konusu oldu. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na dayandırılan sıralamada, mutluluk oranı yüzde 70'i aşan 10 il öne çıktı.
Listenin en dikkat çekici ayrıntısı ise Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10'da yer almaması oldu. Sıralamada Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya farklı bölgelerden şehirler bulunuyor.
İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri ve mutluluk oranları...
10. Şırnak yüzde 71,36
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak, yüzde 71,36'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasına girdi.
9. Siirt yüzde 71,65
Siirt, yüzde 71,65'lik mutluluk oranıyla listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.
8. Uşak yüzde 72,34
Ege Bölgesi'nin şehirlerinden Uşak, yüzde 72,34'lük mutluluk oranıyla sekizinci sıraya yerleşti.
7. Düzce yüzde 72,77
Düzce'de mutluluk oranı yüzde 72,77 olarak kaydedildi. Kent, Türkiye'nin en mutlu yedinci şehri oldu.
6. Çankırı yüzde 73,50
İç Anadolu'dan listeye giren Çankırı, yüzde 73,50'lik mutluluk oranıyla altıncı sırada bulunuyor.
5. Kütahya yüzde 73,76
Kütahya, yüzde 73,76'lık mutluluk oranıyla ilk beşe girdi. Kent sakinleri, mutluluğun temelinde güçlü komşuluk ilişkileri, paylaşma kültürü ve geleneklerin bulunduğunu ifade ediyor.
4. Kırıkkale yüzde 75,48
Kırıkkale, yüzde 75,48'lik mutluluk oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Kent, yüzde 75 eşiğini aşan dört ilden biri oldu.
3. Bayburt yüzde 75,91
Türkiye'nin nüfusu en az illerinden Bayburt, yüzde 75,91'lik mutluluk oranıyla listenin üçüncü basamağına yerleşti.
2. Afyonkarahisar yüzde 76,43
Afyonkarahisar, yüzde 76,43'lük mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri oldu. Zirveyle arasındaki fark ise yalnızca 1,23 puan.
1. Sinop yüzde 77,66
Listenin zirvesinde Karadeniz'in kıyı şehri Sinop bulunuyor. Yüzde 77,66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen Sinop, sıralamadaki en yakın rakibi Afyonkarahisar'ı geride bıraktı.