Türkiye'nin "En Teknolojik Markaları" açıklandı
NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen 'Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi. NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.
NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 26 kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırma Aralık 2020’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1000 kişi ile) gerçekleştirildi. 26 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markaları soruldu. Bununla birlikte, genel kategori olarak Türkiye'nin en teknolojik yerli markası da bu araştırma kapsamında ortaya çıktı. Tech Brands Turkey'de 'Türkiye'nin En Teknolojik Markaları' şöyle:
Türkiye'nin En Teknolojik Yerli Markası
Arçelik
COVID-19 Döneminin En Teknolojik Markası
Arçelik
En Teknolojik Akaryakıt Markası
Opet