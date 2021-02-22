Türkiye'nin "En Teknolojik Markaları" açıklandı

NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 26 kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırma Aralık 2020’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1000 kişi ile) gerçekleştirildi. 26 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markaları soruldu. Bununla birlikte, genel kategori olarak Türkiye'nin en teknolojik yerli markası da bu araştırma kapsamında ortaya çıktı. Tech Brands Turkey'de 'Türkiye'nin En Teknolojik Markaları' şöyle:

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