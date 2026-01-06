Google Haberler

Türkiye'nin en ucuz otomobilinin satışları durduruldu!

Uzun süredir Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobili, resmi fiyat listelerinden kaldırıldı. Böylece en ucuz otomobilin satışı resmen durduruldu.

Türkiye'nin uzun süredir en ucuz otomobili olan Hyundai i10'nun satışı durduruldu.

Hyundai tarafından açıklanan 2026 fiyat listesinde Türkiye'nin en uygun fiyatlı A segment aracı olan i10'a yer verilmedi. Böylece modelin artık Türkiye'de satılmayacağı netleşti.

Resmi fiyat listesinden i10 modellerinin kaldırılmasının ardından en ucuz Hyundai otomobiller i20 modelleri oldu.

i10 fiyatları yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Honda Civic de satılmayacak

Geçtiğimiz günlerde Honda da Türkiye pazarına ilişkin kritik bir karar alarak uzun yıllardır en çok satan modelleri arasında yer alan Honda Civic’in satışını durdurmuştu.

Honda, değişen pazar koşulları ve sedan modellere talepteki düşüşü gerekçe göstermişti.

