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Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasına göre TÜPRAŞ, 87 milyar 949 milyon liralık satış rakamıyla ilk sırada yer aldı. Ford ikinci, Toyota ise üçüncü sıradaki yerini korudu. İşte İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı listede yer alan 50 şirket... (Dunya.com)
13 Temmuz 2020