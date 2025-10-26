Türkiye'nin tarım merkezinde ejder meyvesi hasadı başladı: Kilosu 180 TL'den alıcı buluyor

Kaba, ejder meyvesinin bakım sürecinin klasik tarım ürünlerine benzediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bakımını domates, biber, kavun ya da karpuz gibi yapıyoruz; ilacını, suyunu, gübresini zamanında veriyoruz. Ancak ejder meyvesi soğuğu da sıcağı da sevmiyor. Buna rağmen iyi bir ürün alıyoruz.”