Türkiye'nin tarım merkezinde ejder meyvesi hasadı başladı: Kilosu 180 TL'den alıcı buluyor
Hataylı çiftçi Fehmi Kaba, geçen yıl yüksek verim aldığı ejder meyvesi üretimini bu sezon iki dönüme çıkardı. Kilosunu 180 TL’den satan üretici, tropik meyveye talebin hızla arttığını söylüyor.
Türkiye’nin en verimli tarım bölgelerinden Hatay’da çiftçiler, tropik ürünlere yöneliyor. Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki Fehmi Kaba, üç yıl önce diktiği ejder meyvesi fidanlarından elde ettiği yüksek verimin ardından üretim alanını genişletti.
Geçen yıl bir dönüm araziden 1 tondan fazla ürün aldığını belirten Kaba, bu sezon alanı 2 dönüme çıkardığını söyledi. Kaba, beyaz ve kırmızı ejder meyvesinin kilogram fiyatını tarladan 180 TL’ye alıcıyla buluşturuyor.
Kaba, ejder meyvesinin bakım sürecinin klasik tarım ürünlerine benzediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bakımını domates, biber, kavun ya da karpuz gibi yapıyoruz; ilacını, suyunu, gübresini zamanında veriyoruz. Ancak ejder meyvesi soğuğu da sıcağı da sevmiyor. Buna rağmen iyi bir ürün alıyoruz.”
Kaba, geçen yıl bir dönümden bir tondan fazla mahsul elde ettiğini, bu yıl dondan ve sıcaklardan etkilenmesine rağmen verimden umutlu olduğunu dile getirdi.
Tüccardan tam not: ‘Kivi tadında, muz gibi soyuluyor’
Seradan doğrudan alım yapan tüccar Halil Ay, ejder meyvesinin hem lezzeti hem de besin değerine dikkat çekti:
“Ejder meyvesi güçlü bir probiyotik ve lif kaynağı. Tadı kiviye benziyor, muz gibi soyuluyor, şekersi bir aroması var. Gerçekten çok beğendik.”