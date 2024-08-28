Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! GİB 2023 listesini açıkladı! İşte zirvedeki isimler...
Türkiye'nin 2023 Vergi Rekortmenleri Listesi açıklandı. Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu. 2023'te 1 milyar 953 milyarlık vergi tahakkuk ettirilen Selçuk Bayraktar geçen yılın da vergi rekortmeniydi. Listenin ikinci sırasında Haluk Bayraktar, üçüncü sırasında ise Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç da bulunuyor. Listede dikkat çeken pek isim de var
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Türkiye’nin 2023 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı.
2023 yılının gelir vergisi rekortmeni 1 milyar 953 milyon liralık vergi tahakkukuyla Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Selçuk Bayraktar’ı ağabeyi iş insanı Haluk Bayraktar 1 milyar 683 milyon liralık vergiyle izledi ve ikinci sıraya oturdu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkamı Rahmi Koç ise 480 milyon liralık vergi tahakkukuyla 2023 yılının üçüncü sıradaki vergi rekortmeni oldu.