20. Veli Ergin İmre

Ahmet Veli Menger Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Gelir Vergisi: 297.765.221,63 TL

Türkiye'nin en köklü ve prestijli ticari oluşumlarından biri olan Ahmet Veli Menger Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Dünya devlerinin Türkiye'deki ilk distribütörlük/bayilik faaliyetleri olmak üzere otomotiv, finans, sigorta, ziraat ve turizm gibi çok çeşitli sektörlerde küresel ortaklıkları ve yatırımları yönetmektedir. İmre, her yıl düzenli olarak Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen ilk 25 iş insanı arasında yer almaktadır.