Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödedi?
Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Listenin zirvesindeki isim yaklaşık 3 milyar liralık gelir vergisiyle dikkat çekerken, ilk 20'ye giren 9 mükellef adının açıklanmasını istemedi. Peki milyarlarca liralık listenin açıklanan isimleri kimler, ne kadar vergi ödediler? İşte Türkiye'nin vergi rekortmenleri...
20. Veli Ergin İmre
Ahmet Veli Menger Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Gelir Vergisi: 297.765.221,63 TL
Türkiye'nin en köklü ve prestijli ticari oluşumlarından biri olan Ahmet Veli Menger Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
Dünya devlerinin Türkiye'deki ilk distribütörlük/bayilik faaliyetleri olmak üzere otomotiv, finans, sigorta, ziraat ve turizm gibi çok çeşitli sektörlerde küresel ortaklıkları ve yatırımları yönetmektedir. İmre, her yıl düzenli olarak Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen ilk 25 iş insanı arasında yer almaktadır.
17. Ekrem Cengiz
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gelir Vergisi: 397.509.699,21 TL
Türkiye'nin altyapı, enerji, madencilik ve inşaat sektörlerindeki en büyük grup şirkerlerinden biri olan Cengiz Holding'in kurucu ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.
13. Mehmet Ömer Koç
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan
Gelir Vergisi: 414.993.536,41 TL
Mehmet Ömer Koç 2016 yılından bu yana Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sanayi, enerji, finans ve dijital dönüşüm yatırımları ile tanınmaktadır.
12. Ahmet Cengiz
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Gelir Vergisi: 417.497.090,84 TL
Cengiz Holding bünyesindeki inşaat, madencilik ve enerji yatırımlarının yönetim süreçlerinde aktif rol alan, şirketin yönetim kurulu üyelerinden ve önemli hissedarlarındandır.
10. Ceyda Lale Tara
ENKA İnşaat Hissedarı
Gelir Vergisi: 430.317.465,73 TL
Şarık Tara'nın kızı ve ENKA grubunun ana hissedarlarından biridir. Şirketin yönetim kademelerindeki stratejik ortaklığının yanı sıra, özellikle eğitim ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren ENKA Vakfı çatısı altındaki sosyal sorumluluk projeleriyle iş dünyasında yer almaktadır.
9. Mehmet Cengiz
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Gelir Vergisi: 448.694.700,95 TL
Mehmet Cengiz inşaat, enerji, madencilik, turizm ve havacılık sektörlerinde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Cengiz Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İstanbul Havalimanı, otoyollar, barajlar ve hızlı tren hatları gibi Türkiye'nin en büyük altyapı projelerini gerçekleştirmiştir.
7. Erman Ilıcak
Rönesans Holding Kurucusu ve Başkanı
Gelir Vergisi: 557.655.112,13 TLŞirketi ve Konumu
Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik şirketleri arasında yer alan Rönesans Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Şehir hastaneleri, mega altyapı projeleri, endüstriyel tesisler ve gayrimenkul yatırımları ile Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya genelinde milyarlarca dolarlık projeleri hayata geçirmektedir.
4. Mehmet Sinan Tara
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Gelir Vergisi: 676.261.751,92 TL
Türkiye'nin küresel ölçekteki köklü mühendislik, inşaat ve enerji şirketlerinden biri olan ENKA'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Babası Şarık Tara'dan devraldığı bayrakla şirketin özellikle yurt dışı altyapı projeleri, enerji santralleri yapımı ve gayrimenkul yönetimi alanlarındaki devasa yatırımlarını yönetmektedir.
3. Mustafa Rahmi Koç
Koç Holding Şeref Başkanı
Gelir Vergisi: 830.795.072,17 TL
Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret şirketler topluluğu olan Koç Holding'in Şeref Başkanı'dır. Enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde Türkiye'nin lider kuruluşu olan grubun küreselleşme adımlarında ve Türk sanayisinin modernleşme sürecinde en etkili aktörlerden biri olmuştur.
2. Lütfü Haluk Bayraktar
Baykar Genel Müdür
Gelir Vergisi: 2.502.027.660,87 TL
Baykar'ın Genel Müdürü olan Lütfü Haluk Bayraktar şirketin uluslararası pazarlardaki ihracat stratejilerini ve iş geliştirme süreçlerini yönetmektedir. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen Bayraktar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında kritik bir rol oynamaktadır.
1. Selçuk Bayraktar
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri
Gelir Vergisi: 2.991.536.760,62 TL
Selçuk Bayraktar Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki en büyük oyuncularından biri olan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknoloji Liderliği (CTO) görevlerini yürütmektedir. Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA sistemlerinin arkasındaki mimar olmasının yanı sıra, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanlığı ile TEKNOFEST'e öncülük etmektedir.